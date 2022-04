Cagliari. In bici sulla ss 195 viene travolto da taxi: 65enne in ospedale

L'uomo è finito al Brotzu di Cagliari con assegnato codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Un 65enne è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dopo essere stato travolto da un taxi mentre era in sella a una bicicletta, lungo la statale 195 racc.

L'uomo è stato investito dal mezzo che transitava in direzione Pula, 150 metri prima dello svincolo. E' stato lo stesso tassista a prestare i primi soccorsi per poi lanciare l'allarme.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il ciclista ferito trasportandolo in ospedale in codice rosso.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato accertamenti sull’accaduto.