Domusnovas. L’Amministrazione comunale punta sulla formazione dei giovani

La Sindaca Isangela Mascia: “Più alta è la formazione, migliore sarà lo sviluppo del territorio”

Di: Alessandra Leo

La formazione dei giovani al primo posto per lo sviluppo del territorio, inteso come incremento delle competenze legate alla creazione di nuova imprenditorialità sui temi turistici.

L’Amministrazione comunale di Domusnovas non ha dubbi in merito e, per questo, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Formativa Insignia, verranno attivati dei corsi di formazione presso la sala Auditorium della Biblioteca Comunale Gesualdo Pellegrini del paese.



"Si tratta di dare una possibilità in più a tutto il territorio, non solo al Comune di Domusnovas. Lo sviluppo dei nostri paesi e delle attività dipende dalla formazione: più alta è, migliore sarà la crescita" afferma la Sindaca Isangela Mascia.

"Verranno svolti corsi di web designers, di guide turistiche, di operatori per la disabilità, come gli OSS e gli assistenti familiari, proprio per portare ad un aumento occupazionale nei settori dell’accoglienza e del turismo sostenibile".

"Speriamo di poterli realizzare in tempi brevi perché si riparta subito e alla grande dopo questi ultimi 2 anni di rallentamento a causa della pandemia" conclude la Prima Cittadina.