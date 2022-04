La 366^ Festa di Sant'Efisio in diretta su Sardegna Live e su Teleregione Live

Con il racconto di Giuliano Marongiu e dei suoi ospiti

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica 1 maggio, dalle ore 9:45, Sardegna Live riaccenderà le telecamere per raccontare da Cagliari la 366^ edizione della Festa di Sant’Efisio, quella della ripartenza dopo due anni di limitazioni e distanze a causa del Covid-19.

La conduzione sarà affidata al grande esperto di cultura sarda e tradizioni popolari Giuliano Marongiu. “Condurre la Festa di Sant’Efisio - ci ha confidato il presentatore nell’intervista pubblicata venerdì 29 aprile - significa soprattutto intercettare con lucidità la ragione che muove migliaia di individui verso un unico sentire”.

In particolare, attraverso la nostra diretta su Facebook sarà possibile interagire con noi condividendo emozioni e ricordi. Tra le novità di quest’anno, c’è la collaborazione con Teleregione Live. Sarà, infatti, possibile seguire la processione religiosa anche sul canale 88 del digitale terrestre.

Tanti gli ospiti di Giuliano Marongiu in programma per questo speciale evento, che si alterneranno nell’apposita postazione di Sardegna Live del commento in via Roma.

Ringraziamo chi ci sostiene: Comune di Cagliari, Sidebox, Liki, Eudermica, Casa Rosada Alghero e Avis Provinciale Sassari.