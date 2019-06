Giulia, l’esame di terza media con il costume tradizionale di Ossi

All’Istituto comprensivo Antonio Gramsci una tesina in omaggio alla Sardegna

Di: Antonio Caria

Giulia Sechi, una ragazza appassionata di tradizioni e cultura sarda. Un attaccamento forte alla sua terra, al suo paese d’origine, Ossi, un amore incontrastato per le musiche e i balli della sua terra.

Oggi, giornata dedicata agli orali di terza media, Giulia (3° B) ha deciso di presentarsi all’Istituto comprensivo Antonio Gramsci vestita con l’abito tradizionale del suo paese.

Il titolo della tesina dice già tutto: “Sardinia Mia, Ossi in su coro e in s’anima”. Un segno tangibile di appartenenza anche dalle motivazioni: “Amo la mia terra e tutto ciò che la riguarda. Dal suo bellissimo mare al selvaggio entroterra, per l sue molteplici tradizioni come l’uso dell’abito tradizionale e del ballo sardo.”

Tra gli argomenti discussi, i nuraghi, le launeddas, lo scrittore Sebastiano Satta, le piante officinali tipiche della Sardegna e il pane sardo. Una grande emozioni per la giovane Giulia, nella speranza che tanti giovani riescano ad appassionarsi alla loro terra e alle sue inestimabili bellezze e tradizioni.