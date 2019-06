Costringeva la compagna a prostituirsi: arrestato cagliaritano

In carcere per per maltrattamenti, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione, lesioni e rapina.

Di: Redazione Sardegna Live

Da anni maltrattava, perseguitava e induceva alla prostituzione con metodi violenti la propria compagna. E’quanto scoperto e riferito dalla Polizia che ha arrestato un pregiudicato di 51 anni, Pietro Pazzola per maltrattamenti, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione, lesioni e rapina.

Nei confronti dell’uomo la Squadra Mobile di Cagliari ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nello specifico, l’attività investigativa svolta dalla quarta sezione avrebbe consentito di acclarare la responsabilità del 51enne che, a decorrere dal 2017, avrebbe avuto una serie di condotte vessatorie nei confronti della sua convivente, infliggendole, come spiegato dagli investigatori, percosse, rivolgendole varie minacce ed inducendola all’esercizio della prostituzione per ottenerne il ricavato, anche con metodi violenti.

Nonostante l’interruzione della convivenza, Pazzola avrebbe continuato nella sua pressante condotta vessatoria sino ad alcuni giorni fa.