Auto si ribalta in piazza Medaglia Miracolosa e danneggia i veicoli parcheggiati. Sul posto i Vigili del Fuoco

La squadra del 115 ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti. I rilievi sono affidati alla Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale durante la notte, a San Michele: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti intorno alle 4.20, in piazza Medaglia Miracolosa a Cagliari dove un autovettura è andata a sbattere su alcuni veicoli in sosta per poi ribaltarsi su un fianco.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento "1A" della sede centrale, per soccorrere il conducente, mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale, ma dopo varie verifiche e accertamenti il conducente avrebbe abbandonato il veicolo, all'interno e all'esterno dell'auto non si riscontrava la presenza di persone coinvolte. Sul posto anche i soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118.

Gli operatori hanno provveduto a delimitare l'area, alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e all'illuminazione per permettere agli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, di effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge.

Sul posto anche gli agenti della Volante della Polizia di Stato.

In tarda mattinata un 30enne di origini cinesi residente in città, si è presentato presso gli uffici del Comando Carabinieri di via Nuoro dichiarando di essere il conducente del veicolo ribaltatosi nel sinistro: una pattuglia infortunistica della Municipale ha preso in carico la prosecuzione della attività del caso.