Reddito di cittadinanza per 40mila famiglie in Sardegna

Più di ottantamila persone coinvolte, importo medio di 536 euro

Di: Redazione Sardegna Live

A marzo il reddito di cittadinanza ha aiutato circa 40.203 nuclei familiari in Sardegna, con 80.757 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 536 euro. E’ questo il quadro che emerge sulla base degli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza dell'Inps.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza, nello stesso mese, i nuclei interessati sono stati 3.370, per un totale di 3.847 persone interessate e un importo medio pari a 266 euro. A livello nazionale le famiglie percepiscono in media 553 euro (581 euro per il RdC e 248 euro per la PdC). Tra gennaio e marzo le revoche del beneficio Rdc e PdC, hanno riguardato 1.177 nuclei familiari, mentre i nuclei familiari decaduti dal diritto sono stati 4.707.