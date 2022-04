Comunali. Lutzu: “Non mi ricandiderò a sindaco Oristano. Decisione sofferta e difficile”

Il sindaco ha diffuso la notizia attraverso un comunicato stampa

Di: Redazione Sardegna Live

"Non mi ricandiderò come sindaco alle prossime elezioni comunali di Oristano del 12 giugno 2022. È una decisione mia, sofferta e difficile. Lavorerò fino all'ultimo giorno di mandato per lasciare agli Oristanesi una città migliore di quella che ho trovato 5 anni fa". Lo annuncia, anche sui social, il sindaco di Oristano Andrea Lutzu dopo un tira e molla che nelle ultime settimane ha messo in fibrillazione la coalizione di centrodestra.

"Amministrare Oristano è stato impegnativo, ha assorbito ogni istante del mio tempo di questi ultimi 5 anni, ma è stato un privilegio e un onore – spiega l’attuale sindaco - Nei prossimi giorni ragionerò sul mio eventuale futuro politico. Sicuramente mi prenderò una lunga pausa di riflessione che utilizzerò per dedicarmi alla famiglia che ho sacrificato molto in questi anni: tornerò a fare il padre ed il marito a tempo pieno e mi immergerò totalmente nel mio mestiere di ingegnere e nelle mie passioni".

Andrea Lutzu, nato proprio nel comune di Oristano il 18 dicembre 1962, ancor prima di ricevere la carica da sindaco, svolse il ruolo di Vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici durante il mandato amministrativo di Angela Eugenia Nonnis dal 2007 al 2011. In seguito, è stato il candidato a sindaco di Oristano per il Popolo della Libertà alle amministrative del 2012, vinte poi da Guido Tendas.

Nuovamente candidato alle amministrative del 2017 è stato eletto dai suoi concittadini il 25 giugno dello stesso anno, al secondo turno, con il 65,29% delle preferenze degli elettori.

