Fototrappole al quartiere Satellite contro l’abbandono di rifiuti

Lunedì la proposta arriva in Commissione. Biancu: “Verbali e denunce per i trasgressori”

Di: Antonio Caria

Vita dura per chi deciderà di abbandonare i rifiuti davanti allo stabile che ospita la Caritas, nel quartiere Satellite a Porto Torres. Lunedì 24 giugno arriveranno in Commissione le modifiche al Regolamento sulla videosorveglianza per poter dare il via libera all’installazione delle fototrappole subito dopo l’approvazione del Consiglio comunale.

“Entro pochi giorni metteremo fine allo scempio realizzato dai furbetti che abbandonano vestiario non utilizzabile e altra spazzatura davanti alla sede della Caritas nel Villaggio Satellite” – ha sottolineato l’Assessora all’Ambiente, Cristina Biancu -.

“Abbiamo già a disposizione le fototrappole – queste ancora le sue parole – che immortaleranno tutti coloro che con la scusa della falsa solidarietà contribuiranno a sporcare l’ambiente. La Caritas ha giornate e orari di apertura stabiliti per le donazioni, quindi chi abbandona i sacchi lì davanti sta solo alimentando una discarica abusiva. Chi, invece, ha urgenza di disfarsi di vecchi indumenti non ha alibi, perché può portarli all’ecocentro tutti i giorni della settimana, inclusi sabato e domenica. Questo è l’ultimo avviso, dopodiché con l’installazione delle fototrappole la Polizia Locale eleverà verbali. I trasgressori saranno anche denunciati all’autorità giudiziaria”.