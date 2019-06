Vittima di un'estorsione hard sul web, 50enne nuorese si suicida

Non ha retto alla vergogna e al peso del ricatto

Di: Redazione Sardegna Live

"Chiedo scusa pubblicamente a tutti i miei amici di Facebook. Arriveranno non so a quanti di voi delle mie foto prese da una videochiamata (lo so da stupido), ma non intendo cedere a nessun ricatto. Qualcuno ha approfittato del presunto mio momento di debolezza, mi vogliono ammazzare".

Un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook prima di farla finita. E' finita nel dramma la vicenda dell'artigiano di 50 anni nuorese che si è ucciso oggi presso l'ospedale San Francesco, dove era ricoverato.

Secondo quanto trapelato una sua foto hard era diventata virale in seguito a un tentativo di estorsione.

L'uomo aveva denunciato l'episodio su Facebook: "Questo lo dico a chi mi vuole bene che intendo lasciarmi tutto alle spalle, sto provando con tutte le mie forze a risollevarmi e non sarà certo una put...a cambiare i miei programmi -scriveva l'uomo -. Sempre a chi mi vuole bene prometto di tornare al più presto quello che conoscevate".

Eppure non ce l'ha fatta, dopo qualche settimana non ha retto lo stress e la pressione impiccandosi con un lenzuolo nel nel reparto di Psichiatria dell'ospedale nuorese, dove si trovava dopo un primo tentativo di suicidio in casa.

La Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta per vederci chiaro.