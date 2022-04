Cagliari. A fuoco uno Scooter Scarabeo

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco, ancora sconosciute le cause del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Sono intervenuti a mezzanotte i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, per uno Scooter Aprilia Scarabeo che è andato a fuoco mentre era in sosta in uno spiazzo in via Cornalias.



La sala operativa 115 che ha ricevuto le segnalazioni ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento, gli operatori VVF con un'APS (autopompa serbatoio) con cui hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Cagliari per gli accertamenti di loro competenza.