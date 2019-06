Ubriachi al volante aggrediscono i Carabinieri. Denunciati

Ancora un incidente stradale dove le persone coinvolte erano sotto l’effetto di alcol

Di: Alessandro Congia

I militari della stazione di Orosei, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ed un 30enne di Nuoro, allevatori con precedenti penali, ritenuti responsabili dei reati di: minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e ad uno di questi guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, nella frazione di Sos Alinos a pochi chilometri da Orosei, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della locale stazione sono stati chiamati per rilevare un incidente stradale.

I militari dell’Arma dopo aver effettuato i rilievi del caso, sottoponevano il 25enne del capoluogo barbaricino, conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale all’alcoltest risultato positivo.

A questo punto i due allevatori andavano in escandescenza, minacciando e aggredendo verbalmente i Carabinieri. I due venivano così deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e al 25enne per guida in stato di ebbrezza.