Droga a San Michele, in arresto 12 spacciatori dei "bunker" di via Seruci

Blitz della Polizia nel rione dello smercio, ecco chi sono le persone finite nei guai. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

"Chiudi, chiudi... oh è pieno di giusta..(polizia n.d.r.)", "Dai, muoviti, porta quello che hai... mi serve urgente".

Sono soltanto alcune tracce delle migliaia di intercettazioni telefoniche ascoltate e acquisite dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura cagliaritana per chiudere il cerchio attorno a un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga in via Seruci, nel quartiere difficilissimo di San Michele, stroncata dopo la classica attività di indagine.

Ecco gli arrestati, reclusi tuttora a Uta: Alessandro Busu, classe 1986, Federico Caboni, classe 1992, Michael Cherbi, classe 1993, Stefano Coccodì, classe 1961, Francesco De Gioannis, classe 1978, Manuel Molinas, Fabiana Mura, Omar Murtas, Flavio Martino Pani, Alessio Scano, Andrea Solinas e Christian Manca.

A capo dell'intera attività di smercio sarebbe stato De Gioannis, Busu il suo vice, oltre alla donna Fabiana Mura che avrebbe dato disponibilità del suo appartamento per il confezionamento e la vendita di cocaina, speedeball, eroina, sostanze destinate alle centinaia di tossici che ogni giorno e a qualunque ora gravitano tra i palazzi popolari di via Seruci.

In conferenza stampa, i dettagli illustrati dal questore Pierluigi D'angelo, il dirigente dei Falchi-Squadra Mobile Roberto Pititto e Michele Mecca, funzionario 2° sezione squadra Mobile.

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia, sono state condotte dagli investigatori della Squadra mobile della Questura. Un centinaio di agenti, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo, Reparti Prevenzione Crimine.