Siligo. Mario Sassu: “Dateci una nuova fermata Arst”

Il primo cittadino: “Salvaguardare la sicurezza dell’utenza”

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, il Sindaco di Siligo Mario Sassu ha inviato una lettera al Ministero dei Trasporti, all’Arst e alla Prefettura di Sassari per chiedere l’istituzione di una nuova fermata nel paese.

All’inizio della missiva, il primo cittadino rimarca come lo scorso 22 maggio, “Arst Trasporti regionali della Sardegna comunicava che a far data da lunedì 27 maggio 2019, a seguito delle segnalazioni degli autisti che quotidianamente eseguivano più volte la manovra di inversione di marcia nel centro abitato provenienti da Banari per reimmettersi in direzione Sassari, andando incontro a inevitabili situazioni di pericolo per la viabilità, e per l’utenza, il percorso degli autobus in transito nel Comune di Siligo sarebbe stato modificato annullando di fatto la fermata istituita da anni nella piazza indipendenza ora Piazza Sandro Pertini”. È

Sassu ha anche rimarcato come lo scorso 11 giugno, su sua richiesta, “È stato eseguito un sopralluogo congiunto per l’individuazione di una nuova fermata e di un nuovo percorso di transito nel centro urbano del Tpl autolinee Arst. Accertato – prosegue il Sindaco – che da un’attenta analisi della viabilità e della struttura della rete viaria, è emersa la possibilità, e la fattibilità, di istituire la nuova fermata sia per gli autobus provenienti da Thiesi in direzione Banari, che per gli autobus provenienti da Sassari in direzione Banari/Sassari nella via Francesco Cossiga, dal civico n°3 al civico n°9 nell’area prospiciente il palazzo Comunale”.

Ed è proprio in questo punto che ha ribadito la necessità dell’istituzione urgente di una nuova fermata “Al fine si salvaguardare la sicurezza dell’utenza (in specie studenti), prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, previsto come di norma nella prima metà di settembre. Inoltre, il primo cittadino ha sollecitato “Il rilascio in tempi brevi, delle necessarie autorizzazioni Ministeriali per l’istituzione della nuova fermata Arst e del percorso di transito nel centro abitato di Siligo”.

Per quanto riguarda il percorso “Ritenuto idoneo per la manovra di raggiungimento della fermata da eseguirsi in condizioni di sicurezza per gli autobus che da Banari transitano nel Comune di Siligo in direzione Sassari, dalla S.P n°23-Via Francesco Cossiga, innesto nella via Dante, prosecuzione nella via Gramsci e nella Traversa Gramsci dove sarà istituita una corsia preferenziale per gli autobus di linea, e il senso unico, dal civico n° 2 al civico n°12, al fine di consentire il transito dell’autolinea in condizioni di assoluta sicurezza”.