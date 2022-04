Evasione dai domiciliari e furto, interventi dei carabinieri

Ecco cosa è accaduto a Carbonia e Capoterra

Di: Redazione Sardegna Live

Il 26 aprile, i Carabinieri della stazione di Capoterra, durante un servizio perlustrativo, avrebbero sorpreso in località Maddalena spiaggia un 20enne di Monserrato il quale, in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, doveva trovarsi presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari. Considerata la flagranza del reato e la particolare distanza dalla propria abitazione, il giovane è stato arrestato e nuovamente condotto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato nella mattinata odierna con rito per direttissima.

Il 26 aprile, invece, i Carabinieri della Stazione di Carbonia a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato alla Procura per furto aggravato un 29enne di Giba, disoccupato e con precedenti.

Il giovane, anche attraverso l’esame del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’esercizio commerciale, sarebbe stato individuato quale autore del furto di cosmetici per un valore di 300 euro circa, perpetrato in danno di una farmacia di Carbonia alla fine del mese di marzo.