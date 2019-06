Le eccellenze agricole sarde a bordo dell’Amerigo Vespucci

Con il veliero salperanno anche i prodotti di Campagna Amica

Di: Antonio Caria

Una vetrina di prestigio dunque per i prodotti di stagione e a km0 di Campagna Amica. In quella che è l’attrattiva del momento a Cagliari, il veliero Amerigo Vespucci, ci sarà spazio anche per il meglio delle produzioni agricole sarde Campagna Amica.

Domani è in programma il vin honneur, promosso dal Contrammiraglio Enrico Pacioni e dal comandante della nave scuola Amerigo Vespucci capitano di vascello Stefano Costantino,.

Dal veliero considerato il più bello del mondo, nel capoluogo sardo da ieri fino a domenica, salperanno domani pomeriggio i prodotti agricoli sardi grazie alle imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa Sardegna.

Ci saranno, infatti, i vini delle cantine di Dolianova, Santadi e Piero Mancini, i salumi della Cooperativa La Genuina, i formaggi e la ricotta della Cooperativa pastori Dorgali, e la frutta della cooperativa produttori di Arborea e dell’Orto di Eleonora e il supporto dell’agriturismo Santu Marcialis di Soleminis.