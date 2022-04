Annullate celebrazioni di Sa Die a Bono dopo grave incidente per un 21enne

"Il nostro più sincero augurio di buona guarigione a Francesco"

Di: Redazione Sardegna Live

Restano gravi le condizioni del 21enne di Bono che, nella notte fra lunedì e martedì, è rimasto vittima di un grave incidente lungo la strada che da Nule porta a Bitti.

Il giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto a bordo della quale viaggiava finendo contro un albero. Trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro, si trova ora ricoverato in Rianimazione.

La notizia ha profondamente turbato la comunità di Bono, dove il sindaco Elio Mulas ha disposto il rinvio delle celebrazioni previste per Sa Die de Sa Sardigna, particolarmente sentite nel paese che ha dato i natali al rivoluzionario e indipendentista sardo Giovanni Maria Angioy.

"Il vicesindaco, in accordo con l'amministrazione comunale, comunica che gli eventi programmati per i giorni 28 e 29 aprile, saranno rinviati a data da definire, a causa del grave incidente stradale del giovane Francesco Mulas", si legge in una nota diffusa dal Comune.

"A Francesco porgiamo il nostro più sincero augurio di una buona guarigione, da parte dell'amministrazione e di tutta la popolazione. Forza Francesco, siamo tutti con te".