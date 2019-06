Al Quadrifoglio il servizio “Spazio Estate ludo-sport 2019”

Le attività andranno avanti sino al 30 agosto

Di: Antonio Caria

“Educazione ludico-sportiva fra i giovani di età compresa dai 5 ai 12 anni, che prevede la pratica di diverse attività sportive quali calcio, nuoto, atletica e altre attività ludico-ricreative, con lo scopo di impegnare i bambini nel periodo estivo post scuola per cinque giorni la settimana per cinque settimane dal 17 giugno al 30 agosto”.

È questo l’obiettivo del servizio “Spazio Estate ludo-sport 2019”, voluto dal Comune di Siligo, che è stato dato in gestione alla Società “Il Quadrifoglio” di Torralba. La ludoteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 con educatori professionali.

Inoltre, per tre volte a settimana, dalle 10.00 alle 12.00 Antonio Marinu, in possesso dei patentini UEFA B e UEFA C, terrà delle lezioni di calcio. le attività si svolgeranno nella piscina comunale e negli impianti sportivi.