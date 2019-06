Potenziamento vigilanza al Santissima Trinità: al pronto soccorso arriva la postazione della guardia giurata

La direzione sanitaria già da tempo stava predisponendo con l’istituto di vigilanza che ha in appalto il servizio un rafforzamento dei controlli

Di: Alessandro Congia

La vigilanza, con tanto di guardie giurate della Coop Service, c'era già, ma era fondamentale potenziare e migliorare il servizio, adeguandolo ai numerosi episodi di violenza e aggressioni avvenute nei mesi scorsi. Soprattutto, nei pressi del Pronto Soccorso di Is Mirrionis.

Così, al via i lavori al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Trinità a Is Mirrionis. Dureranno appena 3 giorni, con la rassicurazione per gli utenti del minor disagio possibile.

La nota della Ats Sardegna è chiara e finalmente induce ad una maggiore serenità di medici, personale del nosocomio e pazienti in attesa delle prestazioni sanitarie: “Si comunica agli utenti che dal 24 al 27 giugno dovranno essere eseguiti urgenti lavori nella sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Trinità per opere edili relative alla realizzazione di una postazione per la guardia giurata che garantirà una maggiore sicurezza ad utenti e personale sanitario all’interno della sala d’attesa del PS del presidio cittadino. Pertanto, la Direzione si scusa in anticipo per i possibili disagi e chiede agli utenti la massima collaborazione”.