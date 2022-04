Carbonia, era andato in Svizzera per il suicidio assistito ma ha cambiato idea: ora Marco raccoglie fondi per un’auto speciale

"Il mio intento è quello di recuperare fondi per poter comprare un’auto idonea per potermi muovere comodamente”

Di: Redazione Sardegna Live

“Era andato fino in Svizzera per usufruire del suicidio assistito solo un mese fa, poi ha cambiato idea”. La storia di Marco era finita sui giornali e adesso il 46enne di Carbonia sta raccogliendo fondi su GoFundMe per comprare una macchina speciale.

“Mi chiamo Marco Madeddu - si legge sulla piattaforma - e da due anni soffro di una malattia altamente degenerativa che si chiama SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Il mio intento - prosegue - è quello di recuperare fondi per poter comprare un’auto idonea per potermi muovere comodamente”.

Da quanto riportato dai media Marco non voleva più andare avanti ma gli stessi amici che lo avevano accompagnato in quello che doveva essere il suo ultimo viaggio sono riusciti a convincerlo. A febbraio aveva anche ricevuto i saluti dei calciatori del Carbonia, di cui è tifosissimo, che gli hanno regalato la maglia della squadra.

La città intanto fa il tifo per lui, tanto che sono stati già raccolti tremila euro per coronare il suo sogno. “Aiutatemi e ve ne sarò immensamente grato. Vi abbraccio a tutti col cuore”, ha scritto.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile a questo link