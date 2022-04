Carloforte. Danneggia auto del compaesano per "dissidi di vicinato": arrestato 33enne

Il fatto è avvenuto al culmine di una serie di comportamenti persecutori: pedinamenti, insulti, minacce

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Carloforte hanno arrestato un 33enne disoccupato del luogo, con pregiudizi di polizia, sorpreso nella flagranza del reato di danneggiamento mentre, secondo quanto riferito, con un bastone colpiva l'auto di un compaesano 42enne.

L'aggressore, per futili motivi verosimilmente attinenti a dissidi di vicinato, nel recente passato iniziato a manifestare comportamenti persecutori, consistenti in pedinamenti, ingiurie e minacce nei confronti della vittima.

Al termine delle formalità, il 33enne è stato dichiarato in arresto e ristretto presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, all’esito del quale (l’arresto è stato convalidato) è stato concesso il rinvio per termini a difesa.