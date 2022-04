Stintino comune virtuoso, la differenziata sfiora l'80 per cento

Soddisfazione dell'assessore all'Ecologia Martino Cugusi che traccia un bilancio positivo delle azioni realizzate

Di: Redazione Sardegna Live

Una raccolta differenziata che sfiora l'80 per cento (78%) e conferma Stintino comune virtuoso. Il risultato è il frutto di una serie di scelte realizzate dall'amministrazione comunale e che, già avviate lo scorso anno, hanno portato al miglioramento della raccolta.

C'è soddisfazione in via Torre Falcone e in particolare da parte dell'assessore all'Ecologia Martino Cugusi. "Il nuovo calendario ci ha permesso di venire incontro alle esigenze della popolazione - afferma - in particolar modo dei cittadini che vivono nelle lottizzazioni. La scelta di far esporre i mastelli entro le ore 10 ha agevolato loro ma anche gli operatori".

Nelle lottizzazioni, spesso, le esposizioni dei rifiuti dal giorno prima o nelle prime ore del giorno rendevano i sacchetti o mastelli preda degli animali, in prevalenza dei cinghiali. L'immondizia veniva sparsa per i cortili o per la strada, con un maggior lavoro degli operatori e uno scarso decoro urbano.

Il nuovo orario adottato nelle aree al di fuori del paese ha così portato i suoi frutti. Chi abita in paese, invece, continuerà a esporre i mastelli a partire dalle ore 8.

"Ci avviciniamo all'estate - riprende Martino Cugusi - e l'impegno dovrà essere il massimo, perché le maggiori criticità nella raccolta si registrano proprio tra luglio e agosto".

"Intanto, nell'anno appena trascorso hanno funzionato molto bene le isole ecologiche estive alla Pelosa e alle Saline, oltre che la raccolta delle cicche di sigarette nelle aree istituite alla Pelosa. Le fototrappole hanno svolto l'importante strumento di deterrenza e rilevante è stato il ruolo e il lavoro svolto dalla compagnia barracellare, che ha compiuto controlli e sopralluoghi nelle zone più critiche".

Tra le novità introdotte, e che hanno contribuito a migliorare la raccolta, il nuovo numero verde 800 848 999 dedicato alla prenotazione della raccolta degli ingombranti e al quale si possono anche avere informazioni sui servizi di raccolta. A questo si aggiunge anche l'app Separiamo scaricabile dagli store di Google e IOS, che consente di ricevere informazioni sul servizio, sui giorni, sugli orari, sulle tipologie di conferimento dei rifiuti e sul ritiro ingombranti.