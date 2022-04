Il 1° maggio si chiuderà con il live dei Tazenda a Villa Verde

Giornata a suon di musica anche in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica primo maggio a Villa Verde, l'Associazione Culturale Palazzo d'Inverno organizza, nella sua nuova sede operativa l'evento " 1° Maggio a Suon di Musica", una giornata di gran festa tra sonorità, natura e buon cibo.

Si celebrerà così un'importante ricorrenza all'insegna della socialità e della cultura per trasferire all'intera comunità, in modo forte e gioioso, il valore dell'arte e dello stare assieme in un clima di fiducia, divertimento, scambio e comunione con l'ambiente circostante.

L'evento prenderà il via alle 12, nello spazio all'aperto, con un pic nic sull'erba completo di grigliate e possibilità di menù vegetariano, accompagnato dalle selezioni musicali del Dj Rikiti.

Alle ore 15.00 poi, sempre all'aperto, spazio alla musica con il concerto di Randagiu Sardu che si esibirà assieme a Stefano Casti e Davide Crabu. Carlo Concu ( in arte Su Randagiu Sardu) è fra i più importanti artisti musicali isolani che si esprimono in limba. Lo stile è un misto di hip hop e raggamuffin.

La manifestazione si chiuderà infine con il live dei Tazenda che si svolgerà nella sala concerti a partire dalle 18. Ancora musica e temi legati all identità quindi con Gino Marielli (autore e chitarre), Gigi Camedda ( voce e piano), Nicola Nite (voce leader degli ultimi dieci anni), Massimo Cossu (chitarra), Massimo Canu (basso), Luca Folino (batteria) e Paolo Erre ( tastiere e programmazione).

Un grande concerto che segue le tracce di un nuovo progetto discografico dal titolo "Antìstasis" con ben undici nuovi brani in repertorio.