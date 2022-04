Università: gli atenei sardi sopra la media del ranking mondiale

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono 32 atenei italiani prima dell'Università di Cagliari nella classifica internazionale elaborata dal Center for World University Rankings (Cwur) che vede l'ente cagliaritano alla posizione 615 al mondo su 19.788 istituzioni analizzate, cioè sopra la metà classifica.

Anche se nella precedente graduatoria, l'Università di Cagliari era al 604/o posto. Va meglio se si guarda al punteggio ottenuto per le ricerche portate avanti a Cagliari: 581/a posizione.

Bisogna, invece, arrivare alla 954/a posizione in classifica per trovare l'Università di Sassari che, migliora le sue performance, visto che era al 971/o posto nella precedente rilevazione. Anche in questo caso, l'ateneo del nord Sardegna recupera qualcosa per le sue attività di ricerca (908/a).

La prima tra le università italiane in 11/a posizione a livello mondiale è l'Università della Sapienza di Roma, seguita da Padova (170/a), Milano (179/a) e Bologna (181/a).