Arriva il comunicato del Sardegna Pride. Ecco chi avrebbe firmato la delibera per la richiesta di pagamento di 7540 euro

"Verrebbero addebitati i costi per un corteo politico e pubblico, che è invece garantito dalla Costituzione"

Di: Redazione Sardegna Live

Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale degli organizzatori del Sardegna Pride.

L’organizzazione del #SardegnaPride è stata raggiunta da una comunicazione ufficiale della Polizia Municipale del comune di Cagliari, secondo cui l’autorizzazione al corteo sarebbe subordinata al pagamento di un costo aggiuntivo (7.540 euro), relativo alle spese di ore di servizio del personale del corpo.

Si tratta di una richiesta insolita, sulla base di una delibera approvata dal Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu, il 12 giugno, a pochi giorni dalla scadenza del suo incarico. In seguito a tale provvedimento, per la prima volta in occasione del Sardegna Pride, infatti, verrebbero addebitati i costi per un corteo politico e pubblico, che è invece garantito dalla Costituzione.

L’organizzazione del Sardegna Pride si riserva di tutelarsi in ogni sede.

Vale la pena ricordare che, come nelle edizioni precedenti, il Sardegna Pride è un evento autofinanziato e che ha bisogno del contributo di chiunque creda nei valori della libertà e nei diritti.

Appuntamento, dunque, al 6 luglio alle 17 piazza Michelangelo.

il Coordinamento del Sardegna Pride

AGedO Cagliari

Arc

CGIL Nuovi Diritti Sardegna

Famiglie Arcobaleno

Gaynet Olbia

MOS Movimento Omosessuale Sardo

UniCa LGB