A Cagliari il Lions Day: screening oculistici e visite sanitarie

Al parco di Monte Claro a Cagliari i Lions presenteranno i propri servizi

Di: Redazione Sardegna Live

Varie postazioni di prevenzione medica, per senologia, oculistica, nutrizione. Una postazione dei Vigili urbani per l'educazione stradale. Numerosi cittadini, fin dalle 9 di questa mattina, sono giunti al parco di Monte Claro, a Cagliari, per gli screening offerti a tutti in occasione del Lions Day.

Il sindaco Paolo Truzzu, nel suo intervento, ha sottolineato che Cagliari è al 5° posto in Italia per il verde pubblico ed ogni cittadino ha a sua disposizione 40 metri quadri di verde. Silverio Forteleoni, governatore di Lions Sardegna, Lazio ed Umbria, ha ricordato gli alti valori sociali principi cardine dei Lions International.

L'avvocato Gianfranco Piscitelli dichiara: "Il mio quotidiano impegno nel sociale mi ha imposto di presenziare ad una tale lodevole iniziativa che in un momento così buio che stiamo attraversando è uno splendido squarcio di luce. Ben vengano tali testimonianze di alto impegno sociale che auspico si moltiplichino per dare certezza a tutti, specialmente ai nostri figli, che la ripresa scientifica, economica e morale è possibile e nulla è perso. Grazie al lodevole impegno del governatore Silverio Forteleoni ed a tutti i professionisti medici che hanno permesso la realizzazione di questa giornata".

Un centinaio di persone hanno usufruito degli screening sanitari gratuiti offerti dai Lions.