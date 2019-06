Incendi a Ozieri, Chiaramonti, Galtellì e Bosa, mezzi aerei della Forestale in azione

Gli interventi sono stati effettuati ieri

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, sono stati segnalati 4 incendi che hanno visto impegnati i mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale.

Uno ha interessato la località Az. Agricola n.1 a Ozieri, nella quale è dovuto intervenire un elicottero proveniente dalla Base di Anela. Le operazioni di spegnimento, che si sono concluse alle 14.30, sono state dirette dal personale della Stazione forestale di Ozieri coadiuvato da una squadra di Forestas del cantiere di San Nicola, dai volontari Lavoz di Ozieri e della locale Compagnia barracellare. L'incendio ha interessato una superficie di 3.000 mq di terreno incolto.

L’altro si è sviluppato località Funtana Aliderru a Chiaramonti. Le operazioni di spegnimento, dirette dal personale della Stazione forestale di Nulvi coadiuvato da due squadre di Forestas dei cantieri di Sedini e Osilo e dalle squadre delle Compagnie barracellari di Martis e Chiaramonti, ha visto impegnati anche due elicotteri provenienti dalle Basi di Anela e Limbara e si sono concluse alle 16.52. L'incendio ha percorso una superficie di 3 ha di pascolo alberato e macchia.

Un altro incendio ha interessato località Riu Sologo, in agro di Galtellì. Anche qui in azione l’elicottero, proveniente dalla Base di Farcana. A dirigere le operazioni, terminate alle 17.00, il personale della Stazione forestale di Orosei coadiuvato da una squadra di Forestas del cantiere Sas Pedras Biancas di Orosei. L'incendio ha percorso una superficie di 1.500 mq di sterpaglie e canneto.

Due elicotteri in azioni anche in località Canale San Giorgio a Bosa, località Canale San Giorgio. Le operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha percorso circa un ettaro di macchia bassa a ridosso del villaggio di Turas, fortunatamente senza conseguenze per i residenti, sono state dirette dal personale della Stazione forestale di Bosa coadiuvato da due squadre di Forestas dei cantieri di Bosa e Tresnuraghes e da una squadra dei Vigili del fuoco di Macomer. L’intervento si è concluso alle 19.10.