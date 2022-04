Selargius, 30enne disoccupata arrestata per spaccio di droga

La donna dovrà espiare una pena di reclusione di 8 mesi presso il proprio domicilio

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Selargius i carabinieri della Stazione di Cagliari Sant'Avendrace hanno notificato un ordine di carcerazione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso il 25 novembre 2021 dal Tribunale di Oristano, ufficio esecuzioni penali, a carico di una trentenne di Terralba, disoccupata con precedenti denunce a carico.

La donna si è presentata spontaneamente in caserma e dovrà espiare la pena di reclusione per mesi 8, in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al termine della notifica del provvedimento e della redazione degli atti inerenti a quanto accaduto, la donna è stata accompagnata presso il proprio domicilio dove sconterà la pena.