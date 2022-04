Selargius, 38enne arrestato per spaccio di droga

Dovrà espiare la pena di reclusione per 9 mesi

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Selargius i carabinieri della Stazione di Cagliari/Sant'Avendrace hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, trasmesso in data 7 ottobre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un 38enne disoccupato di quel capoluogo.

Questi si è presentato spontaneamente in caserma e dovrà espiare la pena della reclusione per mesi 9, in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Al termine della redazione dei verbali inerenti a quanto accaduto e alla notifica del provvedimento, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Uta, come disposto dall'autorità giudiziaria mandante.