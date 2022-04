Monserrato. Si introduce in un negozio di rivendita di biciclette e porta via una prestigiosa mountain bike

Si tratta di un 37enne disoccupato con precedenti denunce a carico

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Monserrato i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti conseguiti alla denuncia proposta da un imprenditore 54enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un trentasettenne originario del capoluogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In particolare, i militari operanti, analizzando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che questi il 21 febbraio scorso, previa effrazione della porta d'ingresso, si era introdotto all'interno della rivendita di biciclette del denunciante, sita in via Giulio Cesare di Monserrato, rubando una mountain bike marca Lombardo, modello 700, di notevole pregio.