Tresnuraghes. Precipita dagli scogli per 10 metri durante la pesca notturna

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo è precipitato dalla scogliera di Torre Foghe, Tresnuraghes, per ben 10 metri, durante una sessione di pesca notturna.

La sala operativa 115 del Comando Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto richiesta di soccorso per il 55enne alle 23,15 di ieri sera.



I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’infortunato, stabilizzandolo sulla speciale barella per trasporto su luoghi impervi; nel frattempo è arrivato sul posto anche il servizio sanitario con una medicalizzata.

Dopo una manovra di salvataggio con tecniche SAF, Soccorso Alpino Fluviale, i Vigili del Fuoco sono riusciti a riportare l’uomo, con il supporto dei barracelli e amici, in cima alla scogliera, nei pressi dell’ambulanza, per il trasporto in ospedale.



Sul posto anche i Carabinieri e la Guardia Costiera.