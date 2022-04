Abitazione in fiamme a Cardedu

Il proprietario non era in casa al momento dell'incendio

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio di un'abitazione presso il Comune di Cardedu in località “Murcu”. Alle 16:10 circa due squadre dei Vigili del Fuoco di Lanusei e Tortolì sono intervenute per estinguere un incendio che ha interessato un'abitazione di proprietà di un pensionato di 76 anni residente a Barisardo, che al momento dell'incendio non era a casa.

La combustione, seguita da due esplosioni, pare abbia avuto origine per cause accidentali.

Il forte irraggiamento termico del rogo ha gravemente danneggiato l'edificio rendendo una parte di esso inagibile. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Cardedu.