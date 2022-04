A Ossi i funerali di Salvatore Piras. Le parole del vescovo di Sassari mons. Saba

"Se le speranze e i sogni della vita di Salvatore sembrano essersi infranti, possiamo pensare che nella vita eterna c’è la pienezza di tutta la vita. Lì la nostra vita è portata a compimento".

Di: Pietro Lavena

Si sono celebrati a partire dalle 15 di oggi, 23 aprile, i funerali di Salvatore Piras, l'operaio di Ossi deceduto sul lavoro a Sorso nel giorno di Venerdì Santo. Le esequie si sono celebrate presso la chiesa parrocchiale di San Bartolo, a Ossi, alla presenza del sindaco Pasquale Lubinu, del sindaco di Sorso Fabrizio Demelas e del presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

Prima della celebrazione eucaristica, il vescovo di Sassari mons. Gianfranco Saba ha salutato la comunità in lutto benedicendola. "Nella Pasqua abbiamo riascoltato l'annuncio che il Signore è risorto e con lui anche noi siamo risorti - ha esordito il vescovo -. Noi sappiamo che Salvatore, pur giovane, ha lasciato questa vita terrena ma egli vive con Dio e in questo momento è presente nella comunione dei santi e di tutti coloro che già vivono nel Signore".

"È una presenza diversa - prosegue mons. Saba -, ma è una presenza vera. Anche oggi il Vangelo ci invita ad accogliere l’annuncio della resurrezione. Ci viene ricordato che Maria di Magdala, di buon mattino, aveva visto Gesù risorto e andò a portare l’annuncio della resurrezione a quanti erano in lutto. Dopo il lutto terreno vi è un annuncio di vita che non è fantasia o illusione, ma una verità. Gesù è veramente risorto, è in mezzo a noi, vive in mezzo a noi".

"La vera consolazione avviene nella fede, nell'affidamento a Dio - afferma il vescovo di Sassari -. Questa fede ci accompagna e ci aiuta a cogliere il senso della nostra vita. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo nel Signore. Il giorno del battesimo siamo stati inseriti nella vita in Lui. Salvatore ora lo dobbiamo immaginare gioioso in Cristo. Se le speranze e i sogni della vita sembrano essere stati infranti, possiamo pensare che nella vita eterna c’è la pienezza di tutta la vita. Lì la nostra vita è portata a compimento".

"La mia preghiera e benedizione su voi suoi cari - conclude mons. Gianfranco Saba -, su tutti i suoi amici e sulla comunità qui radunata con questo forte senso di famiglia. Gesù è con voi. È vicino a voi e vi dà la forza che veramente può sostenervi nell’affrontare il dolore".

Al termine della cerimonia funebre, gli amici che condividevano con Salvatore la passione per le moto hanno salutato il passaggio del feretro con un rombo di motori.

