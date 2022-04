Insediato a Tiana il nuovo Cda del Gal distretto Barbagia Mandrolisai Gennargentu

Presidente la sindaca di Ovodda, Ilenia Vacca: "Numerose sfide ci attendono nei prossimi anni. Mettiamo tempo ed energie a disposizione del territorio"

Di: Redazione Sardegna Live

Mercoledì 13 aprile 2022, a Tiana, presso gli uffici amministrativi del GAL BMG, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Distretto rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu.

Il nuovo CDA, per oltre i due terzi rosa, di parte privata e under 40, è composto dal sindaco di Ovodda, Ilenia Vacca (Presidente), Gianni Dino Fadda (Vice-presidente), dalle consigliere Valentina Carboni, Stefania Zucca, Rosella Sedda e Cristina Patta (Vice-sindaco del Comune di Tonara) e dal consigliere Alessandro Zanda.

Gli amministratori si sono messi immediatamente all’opera, approvando la proposta di rimodulazione del Piano di Azione e del Complemento di programmazione e individuando le priorità e le urgenze che caratterizzeranno il lavoro della Fondazione nei prossimi mesi.

“Sono numerose e ambiziose le sfide che il partenariato e il territorio si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi e anni, anche alla luce dei ritardi accumulati, delle economie generate e dello stanziamento di nuove risorse finanziarie - ha affermato la neo presidentessa Ilenia Vacca -. Mettiamo il nostro tempo e le nostre energie a disposizione della fondazione e del territorio, seguendo un approccio di tipo partecipativo, dal basso verso l’alto, e coinvolgendo attivamente e proattivamente non solo i soci, ma tutti coloro che vivono e resistono nel cuore della nostra isola e che sono interessati al suo sviluppo e progresso”.

Il presidente del GAL ha, infine, ringraziato i soci pubblici e privati del GAL BMG per la fiducia accordata, espresso la propria gratitudine verso il Consiglio di Amministrazione uscente e la struttura tecnica per il lavoro svolto e auspicato unità e sinergia per una rinascita del GAL e del territorio.