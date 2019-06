La vertenza Apa arriva in consiglio regionale

Sindacati e una delegazione dei lavoratori ascoltati in audizione davanti alla Commissione Attività Produttive

Di: Antonio Caria

“Il progetto di accorpamento delle associazioni provinciali degli allevatori deciso a livello nazionale deve essere portato a termine assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali e garantendo l’efficienza del sistema dei controlli e della selezione genetica nelle aziende zootecniche”.

Questo l’intento della Commissione “Attività Produttive” del Consiglio regionale che, questa mattina, ha sentito i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil e una delegazione dei lavoratori delle ex Apa.

“Per avere un quadro completo della situazione avremmo voluto sentire anche i commissari di Apa e Aipa – ha dichiarato il presidente della Commissione Piero Maieli – ma oggi, per impegni improrogabili, non hanno potuto assicurare la loro presenza. Contiamo di sentirli al più presto. Magari già dalla prossima settimana”.

Nel corso dell’audizione i sindacati hanno ricordato le principali tappe che hanno portato al commissariamento delle associazioni provinciali degli allevatori.

“Il progetto voluto da Aia (Associazione nazionale degli allevatori) ha avuto effetti devastanti in tutta Italia – hanno rimarcato i rappresentanti di Cgil Cisl e Uil – in Sardegna sono state liquidate le associazioni di Cagliari e Sassari e accorpate quelle di Oristano e Nuoro. Il piano di riorganizzazione ha lasciato fuori molti dipendenti: 37, dei 93 in organico, sono stati licenziati. Gli ex dipendenti di Cagliari e Oristano lamentano inoltre il pagamento di oltre un anno di stipendi arretrati”.

“In questi mesi non abbiamo avuto nessuno confronto con i Commissari delle Apa – ha agigunto la segretaria della Uila Gaia Garau – la crisi finanziaria è derivata da una cattiva gestione delle associazioni. Il prezzo di questa triste vicenda è tutto sulle spalle dei lavoratori. Serve una soluzione in tempi rapidi per porre rimedio a una situazione drammatica”.

“L’assessorato aveva individuato insieme a noi un percorso per garantire il riassorbimento del personale in esubero – ha ricordato Bruno Olivieri della Fai-Cisl – chiediamo che quel percorso non venga interrotto. Le Apa sono destinatarie di un importante intervento pubblico, 2/3 delle risorse provengono dalla Regione, non si capisce perché si sia arrivati a questo punto. Finora abbiamo sentito molte promesse, è tempo di passare ai fatti”.

Queste le richieste segretario regionale della Flai-Cgil, Anna Rita Poddesu: riassorbimento delle 37 unità licenziate, pagamento degli stipendi arretrati, e il ripristino del governo delle Apa. Su quest’ultimo punto ha insistito il rappresentante del sindacato.

Per quanto riguarda querst’ultimo punto “Sta mancando l’assistenza al patrimonio zootecnico della Sardegna – ha detto Poddesu -. Serve una posizione molto forte. Occorre cambiare il sistema e ridimensionare il ruolo preponderante assunto da alcune associazioni di categoria all’interno delle Apa. L’interesse da tutelare è quello degli allevatori e dell’intero comparto zootecnico”.

All’audizione ha preso parte anche l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia. “C’è un protocollo d’intesa firmato nel febbraio del 2019 tra Regione e l’Associazione regionale degli allevatori (AARS) che deve essere attuato – queste le sue parole – oltre al problema dei lavoratori c’è un altro aspetto importante da sottolineare: il settore zootecnico sardo ha una sua specificità che merita di essere seguita con attenzione”.

A detta dei lavoratori si deve approvare un piano aggiuntivo di intervento che preveda l’aumento delle giornate di controllo nelle aziende: «Questo – secondo il loro punto di vista – garantirebbe il reintegro dei lavoratori licenziati. Un altro aspetto da valutare è la decisione di indirizzare i finanziamenti regionale a un sistema, svincolato da Aia, che abbia davvero a cuore la selezione genetica delle razze sarde”.

“C’è bisogno di una valutazione attenta di tutte le problematiche del settore – ha detto il presidente Maieli al temine dell’audizione – per questo, oltre ai commissari, sentiremo nei prossimi giorni anche i rappresentanti delle associazioni di categoria”.