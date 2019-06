Patenti di guida. Todde: “Scongiurato il blocco delle prove d’esame”

L’Assessore ai Trasporti: “Pronti a rafforzare l’organico con esaminatori provenienti dalla Penisola”

Di: Antonio Caria

Scongiurato, in Sardegna, il rischio che siano cancellate le sessioni d’esame previste per il mese di luglio per il conseguimento delle patenti di guida. Ad annunciarlo è l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde.

“Ho subito contattato e incontrato i dirigenti del Ministero (dei Trasporti nda) dopo l’allarme lanciato dai sindacati, ricevendo da loro garanzie sul regolare svolgimento delle prove d’esame. Qualora dovesse essere necessario si sono detti pronti a rafforzare l’organico con esaminatori provenienti dalla Penisola”, queste le sue parole.