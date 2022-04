Dopo Litfiba e Subsonica, ad Alghero anche il rock Gianna Nannini

Di: Redazione Sardegna Live

Quest’estate sul palco dell'Anfiteatro Maria Pia si esibirà anche Gianni Nannini. L'artista toscana si esibirà il 24 agosto ad Alghero grazie all'organizzazione di Insula Events, al supporto della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, alla collaborazione attivata e ribadita con Sardegna Concerti e Friends and Partners.

I biglietti per il concerto di Gianna Nannini saranno disponibili sui circuiti BoxOffice Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket One.

Il 13 agosto i Litfiba daranno vita a un nuovo grande concerto, l’ultimo in Sardegna, del loro ultimo tour “L’Ultimo Girone” che quest’estate farà piangere lacrime d’amore ad almeno tre generazioni di fan. Sarà l'occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi dei Litfiba, dai primi album d'esordio della band nata nel 1980: 42 anni di storia della musica rock italiana.

I biglietti saranno disponibili da domani sui circuiti BoxOffice Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket One. Come in tutte le date del tour d'addio che inizierà il 26 aprile, anche ad Alghero i Litfiba saranno accompagnati sul palco da Luca "Luc Mitraglia" Martelli alla batteria, Fabrizio "Simoncia" Simoncioni alle tastiere e Dado "Black Dado" Neri al basso.

Il 26 agosto, l’Anfiteatro “Maria Pia“ ospiterà la tappa sarda del tour dei Subsonica che quest’anno celebrano il venticinquesimo anno dall’uscita del loro “Microchip Emozionale”, uno dei lavori più rappresentativi della band, tour che ha già visto andare sold-out tutti gli appuntamenti al chiuso già celebrati questa primavera. Il celebre gruppo rock elettronico italiano si presenta al pubblico sardo con lo spettacolo “Atmosferico 2022” per il ventennale di “Amorematico”, l’album che li ha consacrati nell’Olimpo delle band italiane, terza release della band pubblicata l’11 gennaio 2002. Scaletta emozionante su beat potenti e travolgenti, restare semplici spettatori sarà impossibile a chiunque. Prevendite aperte da mercoledì 20 aprile alle 12.00 sui circuiti Mailticket e Ticketone. Biglietti disponibili al costo di € 34,50 anche nella sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e in tutti i punti Box Office della Sardegna.