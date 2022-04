Alghero. Lotta agli incivili: in un giorno sanzionate 15 persone

Rifiuti abbandonati nei cassonetti riservati agli abitanti dell’agro o delle borgate

Di: Redazione Sardegna Live

Non si ferma la lotta all’inciviltà ad Alghero, con il Comando Barracelli in prima linea, per far rispettare le norme sul decoro ambientale e sul corretto conferimento dei rifiuti.

Solamente in una giornata sono state identificate e sanzionate oltre quindici persone per aver abbandonato illegalmente rifiuti sul territorio comunale o averli conferiti con modalità difformi a quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale.

I controlli sono stati ulteriormente intensificati a seguito delle numerosissime lamentele dei consorzi delle strade vicinali e in genere degli abitanti dell’agro e delle borgate. Grazie anche all’uso di foto-trappole e di telecamere di ultima generazione e delle segnalazioni arrivate ai canali ufficiali del Comune dai cittadini, in pochi giorni si è potuto risalire agli autori degli illeciti.

Il supporto della CICLAT nell’apertura di numerose buste abbandonate ha consentito il rinvenimento di documentazione riconducibile all’autore del gettito.

I casi hanno riguardato in particolare il conferimento da parte dei cittadini serviti dal sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che si recano a conferire i propri rifiuti nei cassonetti riservati agli abitanti dell’agro o delle borgate, per questo comportamento è prevista una sanzione di € 400.

A ciò si aggiungono il deposito dei rifiuti all’esterno dei cassonetti, l’abbandono di ingombranti sul suolo pubblico in violazione sia al regolamento comunale per i servizi di igiene urbana sia al decreto legislativo n.152/2006, il testo unico che contiene le principali norme in materia ambientale. “L’attenta osservazione delle immagini raccolte dal sistema di video-controllo diffuso su tutto il territorio comunale da parte del nucleo di polizia giudiziaria ambientale del Comando Barracelli e la continua collaborazione con la CICLAT, sottolinea il Cap. Paddeu, consente infatti di monitorare con continuità questo fenomeno e di adeguare al meglio le azioni da intraprendere. ”