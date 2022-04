Morte di Alessia Pisano: indagato il fidanzato

Era alla guida dell’auto uscita di strada lo scorso 12 aprile a Poggio dei Pini

Di: Redazione Sardegna Live

Michele Colpani, il fidanzato della 17enne Francesca Alessia Pisano, che ha perso la vita in un incidente il 12 aprile scorso a Poggio dei Pini, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale per procedere alla consulenza del perito della Procura. Lo rivela l'Unione Sarda.

Quel giorno alla guida dell'auto, un'Alfa Gt prestata dalla madre, c'era appunto il ragazzo 21enne di Alessia. La dinamica rilevata dai carabinieri raccontava di un'improvvisa uscita di strada dell'auto che ha finito la sua corsa contro un avvallamento del terreno. Il ragazzo aveva riportato solo qualche contusione mentre le condizioni di Alessia Pisano, sbalzata fuori dall'abitacolo, erano apparse subito gravissime. La giovane, che il 19 aprile, avrebbe compiuto diciotto anni, era stata subito portata all'ospedale Brotzu in sala operatoria, ma era morta dopo poche ore a causa del trauma riportato nell'incidente.

Secondo il quotidiano, le indagini dei carabinieri, coordinati dalla sostituta procuratrice Nicoletta Mari, sono ancora in corso per individuare un secondo veicolo, un'auto bianca, che è stata segnalata da un testimone oculare. All'esame ci sarebbero anche le telecamere della zona che avrebbero immortalato l'auto. Perito della Procura è stato nominato Stefano Ferrigno, il padre della ragazza morta si è costituito con il legale Franco Villa, che ha nominato Paolo Marcialis per la perizia di parte, mentre la difesa del 21enne non ha nominato nessun consulente.