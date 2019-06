Fiamme in un chiosco al Poetto, sul posto i Vigili del Fuoco

L’area è stata messa in sicurezza

Di: Alessandro Congia

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina nei pressi della spiaggia del litorale "Poetto" in territorio del comune di Quartu Sant'Elena per l'incendio di un chiosco.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento, che con un auto pompa ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto completamente la struttura, successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.