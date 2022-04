Dopo due anni di stop ritornano le crociere a Golfo Aranci

In rada la Seabourn Ovation con quattrocento passeggeri

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo due anni ritornano le crociere a Golfo Aranci. La Seabourn Ovation, nave della compagnia Seabourn, segmento extra lusso del gruppo Holland America Line - Carnival, è arrivata questa mattina alle 7 da Malaga. A bordo poco più di 400 passeggeri.

Per gli ospiti, principalmente americani, escursioni in Costa Smeralda, collegamenti ogni trenta minuti con la vicina Olbia per un tour libero di shopping e possibilità di visitare, in autonomia, Golfo Aranci, un tempo borgo di pescatori. La nave, che salperà nel pomeriggio destinazione Ajaccio, ritornerà per una toccata al mese a maggio, agosto e ottobre.

"L'approdo, benché in rada, della Seabourn Ovation è per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla normalità e alla piena operatività - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Lo scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell'ormeggio che, a differenza degli altri porti e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di tutti i servizi al passeggero".