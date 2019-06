Il piccolo Luca all'esame di terza media in abito tradizionale: risponde alle domande in sardo e suona l'organetto

E' successo a Nuoro, dove il giovane studente ha voluto affermare il proprio amore per le tradizioni. Per lui gli auguri del presidente Solinas

Di: Redazione Sardegna Live

Ha presentato la tesina di terza media in lingua sarda, vestito di tutto punto con l'abito tradizionale della sua città, Nuoro. Al termine dell'interrogazione, Luca Mura, ha scelto di suonare l'organetto come prova pratica dettando i suoni del ballo sardo accompagnato da due amici in costume che hanno danzato davanti alla commissione esaminatrice presso l'Istituto Maccioni.

La storia di Nuoro, le piante officinali della Sardegna, il canto a tenore e il ballo protagonisti di una prova d'esame davvero singolare. Una scelta coraggiosa per il giovane studente, animato dal fatto che "a mimme mi piaghet meda sa nostra limba" (a me piace molto la nostra lingua).

A raccontare la vicenda per primo il TGR di Rai 3 nell'edizione odierna delle 19.30 (foto in copertina).

Il presidente della Regione Christian Solinas ha rivolto i suoi auguri a Luca Mura. "Luca, con il suo gesto - ha detto il presidente Solinas - ha portato il sardo, con il suo altissimo valore di cultura e tradizione, fin nel cuore delle istituzioni, e in particolare della scuola, luogo fondamentale di apprendimento e di crescita. Lo ha fatto - sottolinea il presidente della Regione - con perfetta padronanza della lingua e con un evidente amore per la propria identità".

"Caro Luca - dice Solinas - ti ringrazio e sono orgoglioso di te”. Nel complimentarsi anche con i docenti del giovane studente, il presidente ha anche rivolto i suoi auguri a tutti gli studenti sardi che in questi giorni sono impegnati negli esami.