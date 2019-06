Incendio nelle campagne di Tempio, Forestale in azione

L’intervento è stato effettuato ieri in località M. Li Colti

Di: Antonio Caria

Forestale nuovamente in azione. Ieri un elicottero proveniente dalla Base di Limbara è dovuto intervenire per un incendio in località M. Li Colti, nelle campagne di Tempio Puasania.

Le fiamme percorso circa 0,8 ettari di pascolo arborato e cespugliato. Le operazioni sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Tempio Pausania e di Calangianus. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.00.