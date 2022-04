Sorso. Morto sul lavoro a 23 anni: indagato titolare ditta

Oggi l'autopsia sul corpo del giovane. Nelle prossime ore i carabinieri visioneranno le immagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Di: Redazione Sardegna Live

Una persona è finita nel registro degli indagati per omicidio colposo nei confronti di Salvatore Piras, il 23enne di Ossi morto sul lavoro dopo essere stato colpito alla testa da un elemento di un ponteggio che stava caricando su un camion, venerdì scorso, nel deposito di una imprese edile, nella zona artigianale di Sorso.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, si tratta di Michele Delrio, 48enne titolare della ditta dove lavorava il giovane. Oggi è previsto l'incarico al consulente tecnico Valentina Piredda, che dovrebbe procedere all'autopsia sul corpo del giovane per stabilire l'esatta causa della morte.

Nel frattempo i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere dell'area tramite cui sarebbe possibile stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. In attesa dell'esame autoptico e del via libera per la restituzione del corpo ai familiari, in occasione del funerale i sindaci di Sorso e Ossi hanno dichiarato una giornata di lutto cittadino in entrambi i Comuni.