Uno spettacolo per onorare la Beata Edvige Carboni

L’appuntamento è in programma venerdì 21 giugno alle 21.30

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 21 giugno alle 21.30, presso il Giardino di Casa Oppes (Via Scala), a Pozzomaggiore, lo spettacolo “Una corona di Rose per un cuore di Spine-Intrecci su Edvige Carboni, la mistica della Sardegna”, organizzato da “La Casa di Suoni e Racconti” e l’Associazione culturale intercomunale Isperas in collaborazione con il Comitato Beata Edvige Carboni.

La voce recitante sarà di Veronica Obinu mentre alla chitarra classica/sinth si esibirà Andrea Congia.

Prevista la partecipazione straordinaria dell'Associazione Culturale Coro di Pozzomaggiore diretto dal Maestro Giuseppe Serra e del Poeta locale “A taulinu” Antonio Maria Pinna. I costumi e gli allestimenti saranno curati da Tore Oppes. Il costo dell’ingresso è di 8 euro, gratis per i bambini di età inferiore ai 10 anni. L'incasso della serata, al netto delle spese, verrà devoluto al Comitato di Edvige Carboni. Per informazioni è prenotazioni è possibile contattare i numeri 3285410157 e 3453199602.