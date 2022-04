“La madre di tutti”, con una buona parola per chiunque le chiedesse consiglio: ecco chi era suor Giuseppina, deceduta ieri

Travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali, la sua morte ha sconvolto tantissime persone, in particolar modo chi ha avuto l’onore di conoscerla

Di: Alessandra Leo

“L’improvvisa e tragica morte di Suor Giuseppina ha sconvolto tutti, specie noi Figlie della Carità, i suoi familiari, le sue collaboratrici, i tanti genitori della sua "amata scuola", che in un modo o nell’altro, erano venuti a contatto con lei, donna e consacrata, innamorata di Dio e dell’Uomo, dal carattere gioviale e attento. Carissima, ora dal Paradiso, veglia su tutti noi! Noi ti affidiamo al Padre Celeste perchè ti accolga tra le sue braccia e possa godere il riposo eterno”.

È un messaggio pieno di disperazione e nel contempo di amore e affetto per una persona speciale, quello delle Figlie della Carità, comunità a cui apparteneva suor Giuseppina Derudas, 78 anni, morta ieri per essere stata investita sulle strisce pedonali mentre tornava da un funerale.

Le Figlie della Carità sono una comunità al servizio di Cristo nei poveri, con spirito evangelico di umiltà, semplicità e carità. E suor Giuseppina era proprio così, sempre attenta, con un carattere gioviale, con una buona parola d’amore e di sostegno per chiunque le chiedesse un consiglio, e per questo era chiamata “la madre di tutti”.

Era apprezzata in particolar modo dai bambini, grazie al suo cuore buono, alla sua pazienza e voglia di stare sempre assieme ai piccoli per organizzare eventi e recite. La sua opera presso la Scuola Materna Medaglia Miracolosa rimarrà nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta.

“La scomparsa di Suor Giuseppina ha lasciato all'interno della comunità delle Figlie della Carità un immenso dolore. La vogliamo ricordare con il sorriso stampato sul viso sempre al servizio per i poveri. Ti affidiamo al Padre Celeste perchè ti accolga tra le sue braccia e possa godere il riposo eterno” è il messaggio del Centro Diurno Suor Giuseppina Nicoli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio delle persone che la conoscevano:

“Profonda tristezza nell'apprendere la notizia Suor Giuseppina, negli anni che ha prestato la sua opera a Nulvi si è dimostrata la grande persona che era, umile, disponibile, gentile e di una bontà d'animo senza eguali”.

E anche: “Fai buon viaggio Suor Giuseppina, che tutti i piccoli angeli del paradiso ti accompagnino. Condoglianze ai parenti ed a tutta la sua amata Comunità. Un dispiacere enorme.. Ci mancherà tantissimo suor Giuseppina la ringrazio per tutto quello che ha fatto per i nostri bambini dell'asilo riposa in pace”.

L’INCIDENTE. Suor Giuseppina Derudas, 78 anni, è morta in ospedale. E' stata travolta ieri da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Puglia a Cagliari. Gravissime le ferite riportate, la religiosa era stata stabilizzata sul posto e trasportata con assegnato un codice rosso al Brotzu. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La polizia municipale ha sequestrato la Mazda coinvolta l'incidente. Il conducente, un uomo di 44 anni, sarà sottoposto a tutti gli accertamenti, scontata l'accusa di omicidio stradale. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica, raccogliendo testimonianze e recuperando i filmati delle telecamere della zona.