Aggredì un compaesano con una spranga di ferro: arrestato per tentato omicidio

I fatti risalgono al 29 marzo scorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un 41enne di Terralba, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata.

I fatti risalgono al 29 marzo scorso, quando un compaesano dell'uomo era stato portato nella notte in un luogo isolato di campagna con una scusa. Lì due uomini col volto coperto lo avevano malmenato con spranghe di ferro. La vittima aveva riportato lesioni gravissime per le quali quali era stato ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Martino di Oristano con prognosi riservata.

Gli aggressori avevano anche portato via l'auto, che era stata rinvenuta successivamente a Sardara.

Le indagini, condotte dai carabinieri delle stazioni di Terralba e Santa Giusta e del Nucleo investigativo del Radiomobile della Compagnia di Oristano avevano già portato al fermo di un altro indiziato.