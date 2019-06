Spara un colpo di pistola in aria per intimorire il fratello. Denunciato

Ennesimo litigio in famiglia

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Giba, a parziale conclusione delle prime attività investigative, hanno deferito in stato di libertà M.S., 60enne allevatore di Giba, per il reato di minaccia aggravata.

Durante la notte appena trascorsa, infatti, in località S’Arrosiau di Giba, presso un terreno di sua proprietà, il 60enne al culmine dell’ennesimo diverbio con il fratello 58enne allevatore, ha esploso un colpo di pistola in aria per intimorirlo.

La causa del diverbio è l’utilizzo e la proprietà di alcuni terreni ad uso agricolo e attrezzature da lavoro. Sul posto, poco dopo sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno proceduto alle operazioni di perquisizione personale e domiciliare, denunciando a piede libero l’uomo.