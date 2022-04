Domusnovas. La Sindaca Isangela Mascia sul Campionato di Scacchi under18: “Un’occasione da non perdere all’insegna dello sport, dell’intelletto e della sana competizione”

“Come Amministrazione comunale siamo felicissimi di ospitare questo grande evento a Domusnovas, in cui non ci sarà solo il Campionato, ma anche visite guidate, esplorazioni e attività ricreative”

Di: Alessandra Leo

“Questo Campionato rappresenta sport, ma anche intelletto, strategie e socializzazione. Ci troviamo in un momento in cui molte attività che si potevano tranquillamente svolgere fino a 2 anni fa sono ancora bloccate, ma finalmente possiamo ripartire, dando la possibilità ai nostri ragazzi di portare avanti le proprie passioni”.

Sono le parole piene di gioia ed entusiasmo di Isangela Mascia, Prima Cittadina di Domusnovas, paese in cui domenica 24 aprile si svolgerà il Campionato Provinciale di Scacchi under18, dopo 2 anni di pausa a causa della pandemia da Covid 19.

“Si tratta di una competizione sana che porterà bambini e ragazzi ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza attraverso l’intelletto, la strategia, il ragionamento, ma anche la socializzazione: un’attività bellissima e affascinante da non perdere” continua Isangela Mascia.

E attorno al Campionato ruoteranno tantissime altre attività interessanti, culturali e ricreative per chiunque voglia partecipare.

“Come Amministrazione comunale siamo felicissimi che questo Campionato si svolga a Domusnovas, anche perché abbiamo ricreato un bel contorno per questa manifestazione, aprendo le Grotte di san Giovanni, con la possibilità, da parte del Consorzio Natura Viva che le gestisce, di far entrare le famiglie dei ragazzi che parteciperanno; il Parco Scarzella darà invece la possibilità di riposarsi all’ombra respirando aria pulita in mezzo al verde; il Koala Park invece offrirà dei percorsi di arrampicata molto suggestivi; e non mancheranno le attività ristorative: bar, pizzerie, panifici e ristoranti si sono messi a disposizione per il pranzo delle famiglie dei ragazzi partecipanti",

La Sindaca conclude: "Un’occasione da non perdere assolutamente! Quindi invitiamo tutti i ragazzi che vorranno cimentarsi in questo gioco ad iscriversi, anche perché dopo la bellissima giornata, ci saranno dei premi da consegnare”.

Ricordiamo che le iscrizioni al Campionato scadranno oggi, quindi affrettatevi se volete cimentarvi al Campionato!

Si possono contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo cigu18ca@gmail.com oppure compilare il modulo https://forms.glePcbzQUkKp5NPBju4A entro oggi, Potranno partecipare tutti gli under 18 italiani o stranieri, residenti e scolarizzati in Italia.

L’accesso al pubblico ai Campionati sarà contingentato dalle norme anti Covid attualmente in vigore.

Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori tramite email: cigu18ca@gmail.com

Isacco Ibba 3280090130; email ij@tiscali.it

Rosalba Salis 3338750813

Andrea Sorcinelli 3286182915

Istituto Comprensivo “F. Meloni” email caic875002@istruzione.it

I siti di riferimento sono

http://asdmosca.altervista.org/

https://comprensivodomusnovas.edu.it/