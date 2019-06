Paraplegica annegata a Teulada: indagata la figlia per omicidio colposo, forse distratta dal cellulare

Le telecamere del porto hanno ripreso l'85enne accompagnata dalla figlia mentre cadeva in mare con la sedia a rotelle

Di: Redazione Sardegna Live

Le telecamere dell'impianto di sicurezza del porto di Teulada hanno ripreso la drammatica morte della donna di 85 anni, caduta in mare il 16 giugno con la sedia a rotelle.

In seguito alla visione di queste immagini la figlia della donna è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo dal pm Gaetano Porcu.

Nel video, secondo quanto emerge, si vedrebbe la donna che accompagnava la madre intenta ad armeggiare con il telefonino. Potrebbe essere dunque una distrazione ad aver permesso alla carrozzina di sfuggire verso il mare lungo la banchina in pendenza.

La vittima era ospite della locale casa di riposo e si era recata nel porticciolo accompagnata dalla figlia che vive ad Aosta e aveva fatto rientro in Sardegna per trascorrere le vacanze con l'anziana madre.

Dopo la caduta in mare alcuni presenti si sono gettati in acqua recuperando il corpo della donna, ma non c'è stato nulla da fare. L'anziana è deceduta poco dopo per annegamento.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Teulada e del Nucleo Operativo della Compagnia di Carbonia sono ancora in corso. La figlia è tuttora sotto choc.